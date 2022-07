Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek - Brand eines Mähdreschers

Am Sonntag, 24. Juli 2022, kam es gegen 21.45 Uhr zum Brand eines Mähdreschers. Während Erntearbeiten auf einem Feld in der Garther Straße wurde durch den Fahrer des Dreschers Brandgeruch sowie Rauch aus dem Motorraum festgestellt, sodass er mit der Maschine sofort vom Feld herunterfuhr und die Feuerwehr alarmierte. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort erschien, löschte das Feuer. Sie stellte als Brandursache einen leichten Schmorbrand im Motorraum fest, der vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstanden sein wird. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Emstek - Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 24. Juli 2022, gegen 16.30 Uhr, wurde An der Brake ein 16-Jähriger aus Emstek auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Löningen - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 23. Juli 2022, 15.00 Uhr und Sonntag, 24. Juli 2022, 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter Im Holte gewaltsam in das Wohnhaus eines 54-Jährigen aus Löningen einzudringen. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Schlägerei auf dem Löninger Schützenfest

Am Sonntag, 17. Juli 2022, gegen 04.30 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Schützenfest in Löningen, Meerdorfer Straße, gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten waren die Angreifer jedoch schon geflüchtet. Durch die Auseinandersetzung wurden fünf Männer im Alter zwischen 21 und 36 Jahren, unter anderem durch Schläge mit Flaschen, erheblich verletzt. Ein 21-Jähriger aus Löningen und ein 36-Jähriger aus Lindern mussten zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Beteiligte, ein 31-Jähriger und ein 34-Jähriger, beide aus Löningen, trugen leichte Verletzungen davon; ein 34-Jähriger aus Essen (Oldenburg) blieb unverletzt. Bei den Tätern soll es sich um eine Personengruppe von fünf bis sechs Männern mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Ihr Alter wurde auf Mitte 20 bis Anfang 30 geschätzt. Alle sollen dunkelhaaig gewesen sein. Einer der Männer soll einen blauen, ein anderer einen roten Pullover getragen haben. Mit einem Handy wurden Sequenzen dieser Auseinandersetzung aufgenommen. Ein entsprechendes Video wurde zwischenzeitlich in den sozialen Netzwerken verbreitet. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Personen im Festzelt aneinandergeraten und solange aufeinander einschlagen bis die Security eingreift. Im Hintergrund ist eine Vielzahl von Feiernden zu erkennen, die das Geschehen beobachtet. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können bzw. Personen, die Angaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Löningen in Verbindung zu setzen. Tel.: (05432) 803840.

Garrel - Einbruch in Wohnanhänger

Am Sonntag, 24. Juli 2022, zwischen 16.00 Uhr und 21.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter im Gewerbering gewaltsam in einen als Wohnhaus genutzten Wohnanhänger eines 41-Jährigen aus Garrel ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 24. Juli 2022, kam es gegen 13.55 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 66-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der entlang der Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung Friesoythe. Zur selben Zeit befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Stemshorn die Molberger Straße in Richtung B72. Für ihn galt das Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren" mit Zusatz "Querende Radfahrer". Beim Abbiegen nach rechts auf die B72, übersah der Stemshorner den querenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Cloppenburger stürzte und verletzte sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

