Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung; Verkehrsunfälle; Unfallflucht; Exhibitionist; Ohne Führerschein und unter Drogen; Nach Unfall verstorben; Sachbeschädigungen, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Heranwachsenden angegriffen (Zeugenaufruf)

Nach zwei Unbekannten, die am frühen Mittwochmorgen in der Eitlinger Straße einen Heranwachsenden angegriffen und verletzt haben, fahndet das Polizeirevier Pfullingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hielt sich der 19-Jährige gegen zwei Uhr morgens an der Bushaltestelle in der Eitlinger Straße auf, als er von zwei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt worden sein soll. Als er dies verneinte, sollen die Männer unvermittelt mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben. Selbst als er am Boden lag, sollen die Beiden nicht abgelassen sondern weiter auf ihn eingeprügelt haben. Erst als er nahezu das Bewusstsein verlor, flüchteten die Täter in Richtung Rathaus. Gestohlen wurde nichts. Erst kurz nach drei Uhr verständigte ein Bekannter des Opfers die Polizei als er ihn an der Bushaltestelle vorfand. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die beiden Angreifer werden als etwa 180 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Der Erste hatte schwarze Haare, die seitlich abrasiert und oben etwas länger waren. Auf der rechten Halsseite trug er ein auffallendes, größeres Schlangen-Tattoo. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeanshose und einem weißen Nike-Oberteil. Sein Komplize hatte ebenfalls schwarze, seitlich abrasierte Haare. Zudem hatte er an der rechten Kopfseite eine längere Narbe, an der keine Haare mehr wuchsen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil und schwarzer Jeanshose. Beide sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Kind bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind am Mittwochmorgen erlitten, als es von einer Radlerin angefahren worden ist. Das neun Jahre alte Mädchen lief gegen 8.15 Uhr von einem Grundstück herkommend auf den Gehweg der Metzinger Straße. Dort stieß sie mit einer von links kommenden, bislang unbekannten Radfahrerin zusammen. Beide fielen im Anschluss zu Boden. Die Unbekannte unterhielt sich zunächst noch mit dem Kind und dessen Mutter, fuhr im Anschluss jedoch ohne die Personalien zu hinterlassen davon. Es ist lediglich bekannt, dass die Gesuchte etwa 16 bis 18 Jahre alt ist, dunkle Haare hat und mit einem schwarz-weißen Fahrrad unterwegs war. Das Mädchen musste anschließend ärztlich behandelt und in einer Klinik untersucht werden. Die Ermittlungen zu der Radlerin dauern an. (ms)

Plochingen (ES): Zeugen zu Unfall gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Lenker am Dienstagabend leicht verletzt worden ist. Der 18-Jährige befuhr gegen 21.30 Uhr mit einem Mitsubishi die Neckarstraße vom Kreisverkehr herkommend in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung der Schorndorfer Straße überholte ein bislang unbekannter, entgegenkommender Pkw-Lenker einen Motorrollerfahrer. Der 18-Jährige konnte nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß vermeiden. Hierbei prallte sein Fahrzeug gegen den Bordstein und ein Geländer. Es war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der unbekannte Pkw-Lenker war ohne anzuhalten davongefahren. Hierbei soll es sich um einen hellen VW Golf V oder VI mit ES-Zulassung handeln. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3990-0. Insbesondere werden der Roller-Lenker und ein Taxifahrer, der hinter dem Mitsubishi unterwegs war, gebeten, sich zu melden. (ms)

Neckartailfingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Mann hat sich am Dienstagvormittag am Aileswasensee in Neckartailfingen entblößt und selbst befriedigt. Zeugen konnten beobachten, wie der Unbekannte kurz vor 11.30 Uhr am Seeufer in der Nähe von zwei Schwimmerinnen onanierte. Als die Frauen den See verließen, war der Mann zunächst nicht mehr vor Ort. Kurz darauf trafen sie ihn jedoch im Bereich des Sandstrandes an, worauf er in Richtung Reutlinger Straße flüchtete. Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, zirka 50 Jahre alt und hat eine schlanke Figur, mittellange lockige Haare und auffällig starke Waden. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose sowie einem dunklen T-Shirt und er hatte eine Sonnenbrille auf. Hinweise zu dem Gesuchten werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 erbeten. (ms)

Kirchheim (ES): Mit E-Scooter verunglückt

Schwere Verletzungen hat der Lenker eines E-Scooters am Dienstagabend beim Sturz von seinem Fahrzeug erlitten. Der 39-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr auf den Parkplätzen am Bahnhofsvorplatz unterwegs. Ersten Ermittlungen nach stürzte er alleinbeteiligt kopfüber zu Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der Mann in eine Spezialklinik gebracht werden. Da der 39-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Ohne Führerschein und unter Drogen

Einen mutmaßlich frisierten Motorroller haben Beamte des Polizeireviers Kirchheim nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Schöllkopfstraße aus dem Verkehr gezogen. Der Roller war den Beamten gegen 19 Uhr aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer anstatt einer aufgrund der technischen Veränderungen nun erforderlichen Fahrerlaubnis nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf einen vorausgegangenen Konsum illegaler Drogen. Nach dem auch eine Überprüfung positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Roller wurde zur technischen Begutachtung sichergestellt. Der 17-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Deizisau (ES): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Esslinger Straße ereignet hat. Eine 46-Jährige war gegen 18.55 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Esslinger Straße, aus Richtung Denkendorf kommend unterwegs und wollte auf Höhe des Seewiesenwegs nach links abbiegen. Dazu benutzte sie die Linksabbiegespur und hielt auch kurz an. Beim Anfahren übersah sie jedoch eine entgegenkommende Harley-Davidson. Deren 27 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde ihr 50-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung an der Unfallstelle war aber nicht erforderlich. Der VW Polo und die Harley-Davidson waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Nach Verkehrsunfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Radfahrer hat am Dienstagnachmittag einen Motorrollerfahrer zu Fall gebracht. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Radler kurz vor 16.30 Uhr auf der Hohenheimer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Brückenstraße missachtete er offenbar das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und fuhr nach links in Richtung der dortigen Busspur und des Gehwegs. Ein entgegenkommender Motorrollerfahrer im Alter von 59 Jahren musste daher stark abbremsen und ausweichen. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt indes auf dem linken Gehweg über die Brückenstraße fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Radfahrer machen können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ein 82-jähriger Radfahrer ist bei einem Sturz am Dienstagabend verletzt worden. Der Senior war kurz vor 18 Uhr mit seinem Pedelec in Verlängerung der Entringer Straße bei Hagelloch unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend in eine Klinik. (mr)

Neustetten (TÜ): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.05.2022 / 11.58 Uhr

Der 57-Jährige, der nach einem Verkehrsunfall am 1. Mai 2022 zwischen Nellingsheim und Wolfenhausen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste, ist am Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet hatte ein 34-jähriger Mercedes-Lenker seinen Wagen auf der K 6923 stark abgebremst, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Der nachfolgende 57-Jährige hatte mit seinem dreirädrigen Fahrzeug den Pkw daraufhin gestreift und sich überschlagen. Dabei war der Mann schwer verletzt worden. (mr)

Tübingen (TÜ): Randaliert und zahlreiche Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich eine alkoholisierte 36-Jährige befunden haben, die am Dienstagabend auf dem sogenannten Schiebeparkplatz in der Nauklerstraße randaliert und nach derzeitigem Stand mindestens 22 Autos beschädigt hat. Gegen 21.40 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die die Frau auf dem Parkplatz beobachtet hatten, wie sie an den Fahrzeugen einen oder mehrere Scheibenwischer beschädigte oder abriss. Die 36-Jährige konnte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Wilhelmstraße festgenommen werden, nachdem sie auf ihrem Weg weiter randalierte und eine Restmülltonne sowie einen E-Scooter umgeworfen hatte. Gegen die polizeiliche Maßnahme setzte sie sich laut schreiend und so heftig zur Wehr, dass sie letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Nachfolgend wurde sie vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. Die Höhe des angerichteten Sachschadens, der sich im deutlich hohen, mindestens vierstelligen Bereich bewegen dürfte, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Fahrzeugbesitzer deren Schäden noch nicht polizeilich erfasst wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Geislingen (ZAK): In zwei Vereinsheime eingebrochen

In zwei Vereinsheime in der Weidenstraße ist vermutlich am frühen Dienstagmorgen eingebrochen worden. In das Sportheim des Fußballvereins gelangte der bislang unbekannte Täter über zwei gewaltsam geöffnete Türen. Ersten Erkenntnissen nach fand er beim Durchstöbern der Räumlichkeiten keine Wertsachen und musste ohne Diebesgut von dannen ziehen. Zudem wurde die Tür zu einem Holzpavillon neben dem Sportplatz aufgehebelt und versucht, eine Tür zum Geräteraum gewaltsam zu öffnen. Der Sachschaden dürfte sich auf zirka 3.000 Euro belaufen.

In die nahegelegene Fischerhütte des Fischereivereins gelangte vermutlich derselbe Einbrecher über ein Fenster. Im Inneren wurde ebenfalls eine Tür aufgehebelt. Der Unbekannte nahm mehrere hundert Euro Bargeld mit. Ein Zeuge konnte gegen sechs Uhr einen Tatverdächtigen auf einem weißen Zweirad davonfahren sehen. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Rosenfeld die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell