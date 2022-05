Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Einbrüche; Dunstabzug in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Eine Verletzte und zweimal Totalschaden

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Reutlingen und Gönningen an der Abzweigung nach Ohmenhausen ereignet hat. Gegen 13.45 Uhr bog eine 50-jährige Seat-Lenkerin aus Ohmenhausen kommend nach links auf die L 383 in Richtung Reutlingen ein. Dabei kollidierte sie mit einem aus Reutlingen kommenden Toyota. Nach Angaben der Unfallverursacherin war sie aufgrund des offenbar nach rechts gesetzten Blinkers davon ausgegangen, dass die 60-jährige Toyota-Fahrerin in Richtung Ohmenhausen abbiegen würde, was aber nicht der Fall war. Die 60-Jährige wurde mit mutmaßlich leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw, an denen Totalschaden entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt. (ak)

Sonnenbühl (RT): In Scheune eingedrungen

Über eine vermutlich unverschlossene Tür ist ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag, 21.30 Uhr, auf Montag, 11.30 Uhr, in eine Scheune im Gewann Reinkenbühl eingedrungen. Soweit bislang bekannt ist, stieß er bei seiner Suche nach Stehlenswertem auf mehrere Dosen Energiedrinks und mehrere Kisten Bier, die er neben einem Akkuschrauber mitgehen ließ. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am frühen Dienstagmorgen auf der Neuffener Straße ereignet. Ein 18-Jähriger war gegen 6.15 Uhr mit einem Toyota in Richtung Neuffen unterwegs. Kurz vor der Albstraße wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 63 Jahre alter KIA-Lenker sah dies rechtzeitig und bremste ab. Ein ihm hinterherfahrender, 23-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte es zu spät, fuhr mit seinem Mercedes-Benz Actros nahezu ungebremst auf den KIA und schob diesen gegen den Toyota. Der 63-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der 18-Jährige und seine 39 Jahre alte Beifahrerin blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Unfallverursacher wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Die Neuffener Straße musste in stadtauswärtiger Richtung bis kurz vor zehn Uhr gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Plochingen (ES): Radlader abgerutscht

Ein 30-jähriger Fahrer eines Radladers ist am Dienstagvormittag am Rand der Schorndorfer Straße bei einem Arbeitsunfall leicht verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug gegen elf Uhr den Aufsitzrasenmäher eines 56-jährigen Arbeitskollegen an der Böschung mit einem Gurt von einem Baumstupf wegziehen, wo sich dieser festgefahren hatte. Dabei geriet der Radlader ins Rutschen, kippte auf die Seite und kam erst nach einigen Metern am Fuß der Böschung zum Stehen. Der zu diesem Zeitpunkt unbesetzte Mäher wurde von der Schaufel des Radladers ebenfalls die Böschung hinab geschoben, blieb aber unbeschädigt. Der Radladerfahrer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein 56-jähriger Kollege war unverletzt geblieben. An der Karosserie des Radladers war Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. (ak)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Dunstabzugshaube in Brand geraten

In einem Wohnhaus in der Fronetstraße ist am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Die Bewohnerin hatte zuvor in der Küche Fett erhitzt und dann den Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Das Fett entzündete sich und griff auf die Dunstabzugshaube über. Ein weiterer Bewohner begann unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers mit der Bekämpfung der Flammen, die von der alarmierten Feuerwehr schließlich vollends gelöscht wurden. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Sie hatten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Der entstandene Sachschaden dürfte vorläufigen Schätzungen zufolge mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. (mr)

Bisingen (ZAK): Gegenverkehr übersehen

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der K 7111 ereignet hat. Ein 74-Jähriger befuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Daihatsu die Kreisstraße in Richtung Bisingen-Zimmern. Kurz vor der Festhalle Thanheim wollte er im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve nach links in die Raichbergstraße einbiegen. Dabei fuhr er ersten Ermittlungen zufolge nicht nur zu weit links und schnitt die Kurve, sondern übersah zudem ein entgegenkommendes Motorrad der Marke BMW. Dessen 55 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei stürzte der Motorradfahrer, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Daihatsu fahrbereit blieb, musste das Bike von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf jeweils etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

