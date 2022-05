Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Motorradkontrollen; PKW-Aufbruch; Bedrohung; Handfester Streit; Containerbrand; Vandalismus

Reutlingen (ots)

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Zwei Fahrzeuge sind am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall in der Karlstraße so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen 21.00 Uhr war der 19-jährige Fahrer einer E-Klasse auf der Karlstraße in Fahrtrichtung Metzingen unterwegs. Dabei bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrende 36-Jährige mit ihrem VW Golf auf Höhe der Kaiserstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte dem Golf ins Heck. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 6.000 Euro. (sr)

Walddorfhäslach (RT): In Bäckerei eingebrochen

In der Nacht zum Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Johannes-Majer-Straße eingebrochen. Zwischen 21.00 Uhr und 4.10 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang zum Geschäft und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Anschließend machten sie sich unerkannt aus dem Staub. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen Nord ermittelt. (sr)

Bad Urach (RT): Biker zu Fall gekommen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag auf der Wittlinger Steige gestürzt. Der 48-Jährige war kurz nach 13.30 Uhr in Richtung Wittlingen unterwegs und geriet dabei wohl aufgrund eines Bremsfehlers vor einer scharfen Linkskurve auf den unbefestigten Seitenstreifen. Dort kam er zu Fall und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Kraftrad beträgt zirka 1.000 Euro. (mr)

Zwiefalten / Münsingen (RT): Groß angelegte Motorradkontrollen

Im Rahmen des bereits angekündigten, landesweiten Aktionsmonats zur Verkehrssicherheit rund um das Motorrad (siehe Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 29. April 2022) hat das Polizeipräsidium Reutlingen mit Unterstützung des Landratsamts Reutlingen auch am Sonntag auf den beliebten Zweiradstrecken intensive Kontrollen durchgeführt. Dabei stand neben der Geschwindigkeitsüberwachung auch die Überprüfung des technischen Zustands der Maschinen im Fokus. Auf der B 312 bei Zwiefalten sowie auf der B 465 bei Münsingen nahmen die Einsatzkräfte dabei insgesamt über 100 Krafträder samt Fahrerinnen und Fahrern in Augenschein. Über ein Dutzend fuhr bei den jeweils erlaubten 100 km/h zu schnell. Ein 57 Jahre alter BMW-Lenker und ein 47-Jähriger auf einer KTM überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit gar um mehr als 25 km/h. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Bei den Kontrollen stießen die Verkehrsexperten aber auch auf abgefahrene Reifen und nicht zulässige technische Veränderungen. An fünf Fahrzeugen waren diese so gravierend, dass dadurch die Betriebserlaubnis erloschen war. So auch bei der Honda eines 48 Jahre alten Mannes, dessen Kraftrad den Einsatzkräften aufgrund der Geräuschentwicklung aufgefallen war. Die anschließende Überprüfung brachte eine Manipulation am Auspuffschalldämpfer sowie ein Umbau der Bremsanlage zum Vorschein. Die Weiterfahrt wurde dem 48-Jährigen an Ort und Stelle untersagt. Er sieht nun außerdem entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen entgegen. Die Kontrollen, bei denen neben der Ahndung der festgestellten Verstöße auch der persönliche Austausch mit den Bikerinnen und Bikern im Vordergrund steht, werden fortgesetzt. (mr)

Metzingen (RT): Pkw-Aufbrecher unterwegs

Im Laufe des Samstags ist in Metzingen ein Pkw aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einer Sektflasche eine Seitenscheibe eines Ford Mustang Cabrios ein. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Bei der Martinskirche abgestellt. Der Pkw-Aufbrecher nahm unter anderem eine hochwertige Jacke sowie Sonnenbrille mit. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Pfullingen (RT): In Friedhofsgebäude eingebrochen

Im Laufe des Wochenendes ist in das Friedhofsgebäude samt Aussegnungshalle des Pfullinger Friedhofs in der Schulstraße eingebrochen worden. Auf noch ungeklärte Weise gelangte der Einbrecher in der Zeit von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, 6.50 Uhr, in das Innere des Gebäudes. Der Unbekannte erbeutete etwas Bargeld und Süßigkeiten. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Polizeieinsatz nach Bedrohung

Mehrere Polizeistreifen sind am Sonntagabend nach Orschel-Hagen ausgerückt. Dort soll kurz nach 19.15 Uhr ein 55-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus eine 30 Jahre alte Bekannte bedroht haben. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei hatte der Mann das Haus bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

Esslingen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag zugezogen. Kurz nach 13.30 Uhr setzte ein 61-jähriger Taxi-Fahrer unter Zuhilfenahme einer Grundstücksfläche auf der Zollbergstraße zum Wenden an. Zuvor hatte er parallel zur Fahrbahn angehalten und den Verkehr passieren lassen. Da das Wenden in einem Zug nicht gelang, hielt der Fahrer quer auf der Straße stehend an, um zurückzusetzen. Ein 26-jähriger Biker, der die Zollbergstraße von Esslingen herkommend befuhr, leitete eine Vollbremsung ein und kippte auf die rechte Seite. Hierbei streifte die Yamaha das Taxi. Der 26-Jährige stürzte und blieb mit seiner Maschine am Fahrbahnrand liegen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Wernau (ES): Handfester Streit

Zu einem handfesten Streit unter Bekannten ist es am Sonntagnachmittag in der Schubertstraße gekommen. Gegen 15.15 Uhr waren dort zwei 25 und 26 Jahre alte Männer aus noch ungeklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand zogen sich die Kontrahenten dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an. (mr)

Esslingen (ES): Containerbrand

Zu einem brennenden Baucontainer sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in die Ludwigstraße im Stadtteil Mettingen gerufen worden. Kurz nach 16 Uhr war dort ein im Vollbrand stehender Container gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, flutete den Behälter, sodass die Flammen rasch gelöscht waren. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (cw)

Nürtingen (ES): Brunnen beschädigt (Zeugenaufruf)

Den Ochsenbrunnen haben unbekannte Vandalen in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Nürtinger Schillerplatz verunreinigt und beschädigt. Am Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr, alarmierten Mitarbeiter des Bauhofs die Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten Unbekannte in der Nacht Blumenkübel in den Brunnen gestellt, sowie Bauschutt und anderen Unrat hineingeworfen. Unter anderem war von einer unweit gelegenen Baustelle stammendes Bitumen in den Brunnen gekippt worden. Diese fast nicht entfernbare Masse verklumpte im Wasser, setzte sich überall fest und dürfte auch in die Filter- und Pumpenanlage des Brunnens eingedrungen sein und diese beschädigt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schillerplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Krematorium eingebrochen

In das Krematorium auf dem Waldfriedhof in der Manosquer Straße in Leinfelden ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, gelangte der Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ins Innere. Dort brach er die Tür zu den Umkleidekabinen auf und durchwühlte das Mobiliar. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Gegen geparktes Auto geprallt

Leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Rosenstraße zugezogen. Der 47-Jährige war dort kurz nach 19 Uhr mit seinem Mountainbike unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen in einer Grundstückseinfahrt geparkten Citroen. Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. (sm)

Tübingen (TÜ): Unfall mit Pedelec

Mit leichten Verletzungen musste eine Pedelec-Lenkerin am Sonntagnachmittag nach einem Verkehrsunfall im Schleifmühleweg vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15.30 Uhr fuhren die 27-Jährige und zwei weitere Pedelec-Fahrer nebeneinander stadteinwärts. Als ein 25-Jähriger dem Trio mit seinem VW Up ordnungsgemäß entgegenfuhr, musste die Frau leicht nach rechts ausweichen und touchierte zunächst den neben ihr radelnden 34-Jährigen leicht. Sie geriet ins Straucheln und streifte noch seitlich am entgegenkommenden Fahrzeug vorbei, bevor sie schließlich zu Boden stürzte. Die beiden anderen Radfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Am VW Up und am Pedelec der Verletzten entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (sr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Nur noch Schrottwert dürften die beiden Fahrzeuge haben, die am Sonntagabend an einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 371 in die B 28 beteiligt waren. Eine 18-jährige Fahranfängerin war gegen 18.15 Uhr mit ihrem Audi auf der Landesstraße von Seebronn herkommend unterwegs. An der Einmündung in die B 28 bog sie, ohne die Verkehrszeichen zu beachten, nach links in die Bundesstraße ein. Ein 36-Jähriger, der mit seinem Suzuki Swift auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße in Richtung Autobahn fuhr, hatte keinerlei Chance mehr zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben augenscheinlich unverletzt, wurden jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Während der Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der aufwändigen, großflächigen Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen mittels einer Spezialmaschine kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Rückstaus auf der Bundesstraße. (cw)

Tübingen (TÜ): Tierischer Einbrecher gesucht

Das Polizeirevier Tübingen "fahndet" derzeit nach einem tierischen Einbrecher. Eine Firmenbesitzerin meldete am Sonntagvormittag, gegen elf Uhr, eine zerstörte Schaufensterscheibe neben dem Eingang ihres Geschäfts im Hirschauer Rittweg. Im Ausstellungsraum fanden die Beamten Fellhaare eines Rehs sowie verwischte Schmutzspuren auf dem Boden. Ersten Ermittlungen nach dürfte das Tier gegen die doppelverglaste Schaufensterscheibe gesprungen sein, die unter der Wucht nachgab. Im Anschluss rutschte das Tier über den Boden, bevor es unerkannt entkommen konnte. Der Schaden dürfte sich auf über tausend Euro belaufen. (ms)

Balingen (ZAK): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein 44-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen am Ortsbeginn von Ostdorf verursacht. Der Mann war kurz nach acht Uhr mit seinem VW Multivan auf der Neuen Balinger Straße (L 365) von Balingen-Schmiden herkommend unterwegs. Am Kreisverkehr am Ortsbeginn Ostdorf fuhr er zu weit innen, wobei er gegen die dort verbauten Steinquader krachte, die dabei teils verschoben und herausgerissen wurden. Nachfolgend kam er mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen zwei Ausstellungsfahrzeuge auf dem Gelände eines angrenzenden Autohauses, bevor sein Wagen an einer Straßenlaterne zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Unfallverursacher fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell