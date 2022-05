Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt, Einbruch, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Mehrere Pkw beschädigt - hoher Sachschaden (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter mindestens 16 Fahrzeuge in der Daimlerstraße. Die nicht zugelassenen und verkaufsbereiten Pkw befanden sich auf dem Gelände eines Autohauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei in Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pfullingen unter der Rufnummer 07121/99180 zu melden.

Lichtenstein (RT): Betrunken Unfall verursacht

Am Samstagabend, kurz nach 21.00 Uhr, hat ein Autofahrer durch seine auffällige Fahrweise die Aufmerksamkeit gleich mehrerer Zeugen auf sich gelenkt. Der 28-jährige Fahrer eines Opel Vectra befuhr nach Angaben der anderen Verkehrsteilnehmer die Nebelhöhlenstraße in Unterhausen ortsauswärts in starken Schlangenlinien und mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Im Kreuzungsbereich zur Richard-Strauß-Straße kam es dann zur Kollision mit einer von links kommenden Pkw-Lenkerin. Die 22-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde zur weiteren Beobachtung in eine Klinik nach Reutlingen verbracht. Beide am Zusammenstoß beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro. Der Verdacht der Alkoholisierung bestätigte sich während der Unfallaufnahme, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Zudem wurde eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Dem Beschuldigten wurde noch an der Unfallstelle der Führerschein abgenommen.

Bad Urach (RT): Mit Motorrad in Leitplanke gerutscht

Den Umständen entsprechend glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der sich am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 28 zwischen Bad Urach und Römerstein ereignet hat. Ein 21-jähriger Motorradfahrer, welcher in Fahrtrichtung Römerstein in einer 90-Grad-Kurve alleinbeteiligt zum Sturz kam, rutschte in die Leitplanke und verletzte sich leicht. Gründe für den Sturz dürften eine mangelhafte Reifenprofiltiefe sowie nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Am Kraftrad, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Zudem wurde die Leitplanke beschädigt, die Stelle musste durch die zuständige Straßenmeisterei abgesichert werden.

Filderstadt (ES): Drei Fahrzeuge angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Insgesamt drei geparkte Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in der Johannesstraße in Bernhausen beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr gegen 19.30 Uhr die Johannesstraße von der Aicher Straße kommend in Richtung St.-Stephanus-Kirche. Hier streifte der Fahrer mit seinem Pkw drei auf der Straße geparkte Fahrzeuge, wobei diese stark beschädigt wurden. Bei den geparkten Fahrzeugen handelt es sich um einen silbernen Audi, einen weiß/schwarzen Smart und einen bronzefarbenen Seat. Die Fahrzeuge wurden jeweils an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr nach den derzeitigen Erkenntnissen zunächst über die Stephanstraße und Eugenstraße in unbekannte Richtung davon. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen oder silbernen Pkw mit Reutlinger Zulassungskennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/70913 mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unter Alkoholeinwirkung Fahrzeuge angefahren

Am Samstagnachmittag sind in Leinfelden von einer stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmerin zwei geparkte Fahrzeuge angefahren worden. Die 69-jährige Fahrerin eines Ford Focus befuhr gegen 13.50 Uhr die Echterdinger Straße in Richtung Ortsmitte Leinfelden. Beim Vorbeifahren streifte sie einen am Straßenrand geparkten Pkw VW Golf und Hyundai. Dabei entstand an diesen Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Ford-Fahrerin eine Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten. An dem Ford, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Starzach (TÜ): Zwei Schwerverletzte nach Überschlag

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag bei Felldorf sind die Fahrzeuglenkerin und ein Kleinkind mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die 26 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo befuhr gegen 09.30 Uhr die L 360 aus Richtung Horb-Mühringen kommend in Fahrtrichtung Eutingen im Gäu. Im Bereich einer Linkskurve kam die 26-Jährige alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr an einer stark ansteigenden Waldböschung entlang und kollidierte letztlich mit einer Betonmauer. Der Pkw wurde daraufhin ausgehebelt, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das einjährige Kleinkind wurde vom Rettungsdienst ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. An dem VW Polo, der von einem Abschleppdienst geborgen wurde, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Albstadt (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

Über eine aufgehebelte Tür ist ein Einbrecher zwischen Freitagnacht und Samstagmittag in eine Gaststätte in Ebingen eingestiegen. Im Eingangsbereich der Lokalität wurde vom Täter ein Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen, woraufhin der Einbrecher diesen aufbrach und mehrere Zigarettenpackungen entwendete. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Vor Ort konnten tatrelevante Spuren gesichert werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

