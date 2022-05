Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle (u.a. tödlicher Unfall in Wolfschlugen), Brände, Streitigkeiten, Widerstand

Reutlingen (ots)

Angebranntes Essen

In der Nacht zum Samstag ist es nach Auslösung eines Rauchmelders zu einem Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Gegen 03.15 Uhr meldeten mehrere Nachbarn, dass der Rauchmelder in einer Wohnung in der Sickenhäuser Straße angeschlagen hätte. Nachdem auf Klingeln nicht geöffnet wurde, musste die Wohnung durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, geöffnet werden. Es stellte sich heraus, dass der 63-jährige alkoholisierte Bewohner Essen erhitzt hatte und währenddessen eingeschlafen war. Er blieb unverletzt, sodass der mitalarmierte Rettungsdienst nicht tätig werden musste. Es entstand kein Sachschaden.

Reutlingen (RT): Wohnungsbrand

Am Freitagnachmittag ist es in der Reutlinger Karlstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen, bei dem zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort waren. Gegen 16.15 Uhr teilte ein Passant über Notruf mit, dass Rauch aus einem Gebäude in der Karlstraße erkennbar sei. Die verständigten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnten vor Ort feststellen, dass erhebliche Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses drang. Die Feuerwehr konnte schließlich einen Brand in der Küche einer Wohnung lokalisieren und rasch löschen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vor Ort war die Feuerwehr Reutlingen mit sechs Fahrzeugen und 17 Mann, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Mann sowie die Polizei mit insgesamt fünf Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Die Karlstraße musste stadteinwärts zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bad Urach-Hengen (RT): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Aufgrund Alkoholeinwirkung ist ein 37-Jähriger am Freitagabend gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt und verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Renault Clio die Böhringer Straße in Hengen und geriet dort auf die Gegenfahrbahn wo er gegen einen abgestellten Audi prallte. Eine entgegenkommende 50-jährige VW-Bus-Fahrerin musste ihr Fahrzeug stark abbremsen um einen Unfall zu verhindern. Der Unfallverursacher, der nach ersten Erkenntnissen nicht angegurtet war, zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Da er sich zunehmend aggressiver gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt und auf sie losgehen wollte, musste er fixiert werden. Unter Polizeibegleitung wurde er in eine Klinik gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Weiterhin wurde im Zuge der Unfallaufnahme festgestellt, dass der 37-Jährige mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs war.

Metzingen (RT): Wildunfall

Am Samstagmorgen ist es gegen 05.00 Uhr auf der B 28 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rehs gekommen. Der 58-jährige Lenker eines BMW befuhr die Bundesstraße von Bad Urach kommend, als er von plötzlichem Wildwechsel durch ein Reh überrascht wurde. Infolge einer starken Ausweichbewegung kam der BMW von der Straße ab und überschlug sich auf Höhe der Ausfahrt Metzingen-Süd. Glücklicherweise kam es dabei nur zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, der Fahrzeuglenker überstand den Unfall unverletzt. Der Unfallhergang konnte ebenfalls von einem Zeugen beobachtet werden. Für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort war die B 28 nur einspurig befahrbar. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Münsingen (RT): Betrunken Widerstand geleistet

In der Nacht zum Samstag ist gegen 01.00 Uhr die Polizei Münsingen verständigt worden, da ein Betrunkener in der Wolfgartenstraße randaliert hat. Vor Ort konnte ein 23-Jähriger angetroffen werden, der in alkoholisiertem Zustand gegen eine Haustür schlug. Nach Abklärung vor Ort wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen und der 23-Jährige begab sich zu Fuß auf den Heimweg. Gegen 01.50 Uhr gingen erneut Mitteilungen von Anwohnern aus der Hauptstraße in Münsingen-Auingen ein, wonach eine Person an einem Haus randaliere. Vor Ort konnte wiederum der 23-Jährige angetroffen werden. Hierbei verhielt er sich äußerst aggressiv gegenüber den anwesenden Beamten, worauf er in Gewahrsam genommen werden sollte. Der Mann widersetzte sich den Maßnahmen und schlug gegen die Beamten. Er musste schließlich die Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Münsingen verbringen.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit Pedelec (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 18.10 Uhr ist ein 23-jähriger Radfahrer, der mit seinem Pedelec auf der Hanns-Martin-Schleyer Brücke von Mettingen in Fahrtrichtung Esslingen-Weil unterwegs gewesen ist, in einen Unfall verwickelt worden. Am Ende der Brücke missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage im Bereich der dortigen Baustelle. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Renault die Ausfahrt Esslingen-Weil von Stuttgart kommend und wollte bei grün zeigender Lichtzeichenanlage geradeaus weiterfahren. Obwohl der Pkw-Fahrer noch eine Vollbremsung einleitete, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich trotz Fahrradhelm leichte Verletzungen an der Schulter und im Gesichtsbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter 0711/3990-330 zu melden.

Wolfschlugen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Fußgängerin ist es am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Kirchstraße in Wolfschlugen gekommen. Ein 49-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Vito musste verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit überquerte die 49-jährige Fußgängerin unbemerkt die Fahrbahn hinter dem stehenden Vito, als dieser sein Fahrzeug ein Stück zurücksetzte und die Fußgängerin erfasste. Die 49-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie in der Nacht ihren erlittenen Verletzungen erlag. In die Unfallermittlungen, die von der Verkehrspolizei Esslingen übernommen wurden, war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart auch ein Sachverständiger eingebunden. Weiterhin war die Feuerwehr zur Erstversorgung vor Ort.

Winterlingen (ZAK): Langwierige Streitigkeiten enden in der Arrestzelle

Am Freitagnachmittag ist es in der Winterlinger Panoramastraße zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Grund hierfür waren langwierige Mietstreitigkeiten. Im Verlauf dieser Streitigkeiten warf eine 40-Jährige diverse Gegenstände und Hausmüll in den Hof. Bis zum Eintreffen der Streife war die Störerin bereits verschwunden. Gegen 18.45 Uhr erschien sie erneut an der Örtlichkeit und pöbelte die anwesenden Nachbarn lautstark an. Hier konnte sie durch die erneut verständigte Polizei angetroffen werden. Mehreren Aufforderungen die Örtlichkeit zu verlassen kam sie nicht nach, weshalb sie schließlich in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei trat und schlug sie um sich und beleidigte die anwesenden Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Die Nacht musste die 40-Jährige in einer Arrestzelle verbringen. Sie sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Verletzt wurde niemand.

Schömberg (ZAK): Mann von vier Personen angegangen

Noch unklar sind die Hintergründe für einen Vorfall in der Kirchgasse vom Freitagabend. Nach den Angaben eines 23-Jährigen soll dieser gegen 20.00 Uhr von vier unbekannten Männern in seiner Wohnung aufgesucht worden und unter anderem durch Schläge verletzt worden sein. Die Unbekannten raubten das Bargeld des 23-Jährigen. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

