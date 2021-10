Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung in Einkaufszentrum - Diebstahl von E-Scooter - Tretroller entwendet - Wohnungseinbruch in Dirlos

Fulda (ots)

Körperverletzung in Einkaufszentrum

Fulda - Eine 40-jährige Mitarbeiterin eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Rosengarten" forderte am Dienstagabend (19.10.), gegen 18.30 Uhr, einen unbekannten Mann auf, das Geschäft zu verlassen. Dem Kunden wurde bereits zuvor mündlich Hausverbot erteilt. Allerdings kam der Unbekannte der Bitte der Mitarbeiterin nicht nach, fing stattdessen an, diese zu beleidigen. Auch ein 39-jähriger Mitarbeiter sowie eine 24-jährige Mitarbeiterin wurden durch den Unbekannten beschimpft. Die 24-Jährige wurde zusätzlich mit einem Plastikteil eines Aufstellers beworfen und dadurch leicht am Kopf verletzt.

Der unbekannte Mann verließ schließlich das Einkaufszentrum in Richtung Königstraße/Löherstraße und wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben: 34 bis 40 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, athletische Statur, deutsch-russischer Akzent, eine Narbe an der rechten Wange. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke sowie eine Basecap.

Wer Hinweise zum Unbekannten geben kann oder etwas beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Scooter

Hünfeld - Aus einer Garage in der Strößerstraße wurde auf bislang unbekannte Weise zwischen Montagabend (18.10.) und Dienstagmorgen (19.10.) ein E-Scooter gestohlen. Das schwarze Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers Ninebot (Modell MI Scooter Pro 2) mit dem Kennzeichen "217PNN" hat einen Wert von rund 580 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tretroller entwendet

Fulda - Ein unbekannter junger Mann versuchte Sonntagnacht (17.10.), gegen 3 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus in der Max-Will-Straße hochzuklettern. Nachdem er von einem Bewohner des Hauses angesprochen wurde, schnappte sich der Jugendliche einen Tretroller, der hinter einer Gartenhütte auf dem Grundstück stand, und fuhr davon. Der weiße Roller mit blauen Streifen hat einen Wert von rund 60 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch in Dirlos

Künzell - Unbekannte Täter sind Dienstagnacht (19.10.), gegen 1.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Laurentiusstraße im Ortsteil Dirlos eingebrochen. Nachdem erste Einbruchsversuche scheiterten, die einen erheblichen Schaden verursachten, gelangen die Unbekannten schließlich durch das Aufhebeln der Terrassentür ins Innere. Sie durchsuchten das Wohnhaus und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer hundert Euro. Zurück ließen die Langfinger einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

