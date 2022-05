Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz des bundesweiten Aktionstags; Verkehrsunfälle; Kein Übergriff auf Kind; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Bilanz des bundesweiten Aktionstags für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben" vom 5. Mai 2022 in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis

Mit knapp 145 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hat sich das Polizeipräsidium Reutlingen am bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit unter dem Motto "Fahrtüchtigkeit im Blick" beteiligt. Dabei stand neben zahlreichen Gesprächen zu verkehrsgerechtem Verhalten ganz gezielt die Überprüfung der Fahrzeuglenkenden auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen im Fokus der Aktion.

An insgesamt 23 Kontrollstellen, verteilt auf die Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und den Zollernalbkreis kontrollierten die Einsatzkräfte knapp 940 Fahrzeuglenkende, darunter 700 Autofahrende, rund 100 Lkw-Fahrende und mehr als 90 Radfahrende. Dabei stellten sie über 70 Verkehrsverstöße fest und brachten diese zur Anzeige. Unter dem Einfluss von Drogen hatten insgesamt elf Personen am Straßenverkehr teilgenommen. Drei standen unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem stellten die Beamten mehr als 40 Ablenkungsverstöße, beispielweise durch die verbotene Benutzung eines Mobiltelefons und etwa zwei Dutzend Verstöße wegen mangelhafter Ladungssicherung fest. Vier Personen waren außerdem ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Jeder siebte tödliche Verkehrsunfall in Baden-Württemberg war im vergangenen Jahr auf mangelnde Verkehrstüchtigkeit zurückzuführen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen ereigneten sich im Jahr 2021 insgesamt 411 (2020: 372) alkoholbedingte Verkehrsunfälle. Fast 40 Prozent dieser Unfälle ging mit Personenschäden einher. Zwei Menschen verloren ihr Leben (2020: 1), 192 Personen wurden verletzt (2020: 178), 50 davon schwer (2020: 66). Ein erfreulicher Rückgang war im Bereich der Unfälle zu verzeichnen, die im vergangenen Jahr unter Drogeneinfluss verursacht wurden. Bei den 57 Unfällen (2020: 72) wurde niemand getötet (2020: 1), eine Person schwer (2020: 10), jedoch 28 leicht (2020: 15) verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsüberwachung wurden im Jahr 2021 1.470 Fahrzeugführer zur Anzeige gebracht, weil sie alkoholisiert unterwegs gewesen waren, und 618 Fahrer, weil sie Drogen genommen hatten.

Zur weiteren Reduzierung der Verkehrsunfälle, insbesondere im Bereich der Verkehrsunfalltoten und Schwerverletzten, setzt das Polizeipräsidium Reutlingen auch in Zukunft neben der Aufklärung auf eine konsequente Verkehrsüberwachung. Die Kontrollen werden daher als Bestandteil der täglichen Arbeit zur Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen fortgesetzt. (rn)

Eningen unter Achalm (RT): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge stand die Neunjährige gegen 15.50 Uhr mit weiteren Schulkindern am Straßenrand des Markwiesenwegs, als sie offenbar von einem anderen Kind geschubst wurde und gegen die linke Fahrzeugseite des vorbeifahrenden Renault einer 54-Jährigen fiel. Die Neunjährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Auto war Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. (rn)

Frickenhausen (ES): Polizei gibt Entwarnung - Kein Übergriff auf Kind

Nachtrag zur Pressemeldung vom 4.5.2022 / 16.48 Uhr

Der angebliche Übergriff auf einen Sechsjährigen am Nachmittag des 3. Mai in Linsenhofen hat nicht stattgefunden. Wie bereits berichtet hatte der Junge geschildert, im Bereich des Kelterplatzes von einem Unbekannten angegangen und festgehalten worden zu sein. Nun steht fest, dass die Schilderungen nicht zutrafen. (rn)

Hochdorf (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Roßwälder Straße ist am Donnerstagvormittag eingebrochen worden. Der Unbekannte verschaffte sich im Zeitraum zwischen zehn Uhr und elf Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Dort entwendete er Schmuck. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an der Kreuzung Walter-Rauch-Straße / Weberstraße verletzt worden. Eine 75-Jährige befuhr gegen 13.15 Uhr mit ihrem Nissan die Walter-Rauch-Straße in Richtung Weberstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW eines 24-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die 75-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 24-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten im Luise-Wetzel-Weg sind zwei Unbekannte am Donnerstagabend eingebrochen. Gegen 23.45 Uhr war die Einsatzleitzentrale der Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen zwei Personen in dem Kindergarten bemerkt hatten. Eine sofort eingeleitete Fahndung in die neben mehreren Streifenwagen auch Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden waren, verlief bislang ergebnislos. Wie sich herausstellte, waren die beiden Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Nachfolgend randalierten sie in den Räumen und warfen Stühle und andere Gegenstände umher. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der B 28 zwischen der Abfahrt Jettenburg und dem Parkplatz auf Höhe des Industriegebiets West ereignet hat. Der 41 Jahre alte Biker war gegen 11.20 Uhr mit seiner Triumph auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 83-Jährige mit ihrem BMW verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät, krachte ins Heck des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Während die BMW-Fahrerin unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Triumph wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung K 7177 - Oberstadtstraße/K 7118 ereignet hat. Gegen 17 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes die K 7118 in Richtung Oberstadtstraße und wollte diese in Richtung Madertal überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Haigerloch fahrenden VW eines 59-Jährigen. Dieser erlitt durch die anschließende Kollision nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn und vorsorglich auch die 18-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrerinnen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Beim Wenden zusammengestoßen

Leichte Verletzungen hat sich ein Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an der Einmündung Schnarrenberg-/Frondsbergstraße zugezogen. Eine 44-Jährige befuhr mit ihrem VW Sharan gegen 12.45 Uhr die Schnarrenbergstraße bergaufwärts und wollte im Einmündungsbereich mit der Frondsberstraße wenden. Hierbei musste sie aufgrund eines aus der Frondsbergstraße entgegenkommenden Pkw auf dem abwärts führenden Fahrstreifen der Schnarrenbergstraße anhalten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem 20 Jahre alten Pedelec-Lenker. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Rückwärts auf Pkw aufgefahren

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der L 389 ausgerückt. Kurz vor zwölf Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Lkw die Landesstraße in Richtung B 27. Aufgrund einer dortigen Baustelle wollte er mit seinem Fahrzeug wenden und setzte den Laster hierzu zurück. Dabei stieß er gegen den hinter ihm stehenden Suzuki Ignis einer 57-Jährigen. Diese erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Vorsichtshalber war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Heckenbach-/ Bronnäckerstraße ereignet hat. Eine 31-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit ihrem Opel Karl die Kühwasserstraße in Richtung Heckenbachstraße. An der dortigen Kreuzung übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Insignia eines 66 Jahre alten Mannes. Die 31-Jährige wurde durch den anschließenden Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Pkw wurde abgeschleppt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell