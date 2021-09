Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unfall auf der A 48, Zeugen gesucht

Autobahndreieck Vulkaneifel (ots)

Am Dienstag, den 28.09.2021, gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der A 48 in Höhe Autobahndreieck Vulkaneifel. Angaben der Verkehrsunfallbeteiligten sowie unabhängigen Zeugen zu Folge wechselte ein grauer Kleinwagen mit Dauner Kennzeichen unmittelbar vor einem LKW vom Einfädelungsstreifen der A 1 auf die A 48. Hierbei unterläuft dem Fahrzeugführer augenscheinlich ein Fahrfehler in Folge dessen es auf der durchgehenden Fahrbahn der A 48 zu einer Kollision zwischen einem schwarzen 5er BMW älteren Baujahrs und einem Sattelschlepper mit Auflieger kommt. Der 28-jährige BMW Fahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin werden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am BMW entsteht Totalschaden. Der Auflieger des beteiligten Sattelschleppers wird ebenfalls beschädigt, das Fahrzeug bleibt jedoch fahrbereit. Der oben genannte graue Kleinwagen setzt seine Fahrt auf der A 48 unbehelligt fort. Möglicherweise hat der Fahrzeugführer von dem Vorfall nichts mitbekommen. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich , Tel.: 06502-91650, in Verbindung zu setzen.

