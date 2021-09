Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei Trier beteiligt sich am bundesweiten Twitter-Marathon anlässlich des Tages des Polizei-Notrufs am Freitag, 1. Oktober

Trier (ots)

Blick hinter die Kulissen: Polizeiarbeit live gibt es am Freitag, 1. Oktober, auf dem Twitter-Account der @PolizeiTrier. Dieser Tag ist als bundesweiter Tag des Polizei Notrufs "110" ausgewählt. Polizeien des Bundes und der Länder beteiligen sich auf ihren offiziellen Twitter-Auftritten mit ihren Accounts. Dort bilden sie das klassische polizeiliche Notruf-Einsatzgeschehen ab. Die @PolizeiTrier wird für zwölf Stunden in der Zeit von 11 bis 23 Uhr twittern. Der Social-Media-Aktionstag ist angelehnt an die sogenannten "Twitter-Gewitter" der Berufsfeuerwehren, die in den zurückliegenden Jahren immer am 11. Februar - dem Europäischen Tag des Notrufs - abgehalten wurden. Die Polizei-Tweets werden unter dem einheitlichen Hashtag #Polizei110 versehen. Folgen Sie schon jetzt der @PolizeiTrier, um keine News zu verpassen!

