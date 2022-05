Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Rauch in Bankfiliale

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): In Gaststätte auf Campingplatz eingebrochen

In die Gaststätte auf dem Campingplatz in der Rappenberghalde ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über ein gekipptes Fenster gelangte der bislang unbekannte Täter in der Zeit von 23.30 Uhr bis acht Uhr ins Innere. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten ließ er Bargeld in bislang unbekannter Höhe mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Ebingen

Eine Gaststätte in der Grüngrabenstraße in Ebingen ist in der Nacht zum Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 8.45 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Gebäude ein und hebelte im Inneren zwei Geldspielautomaten auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld machte sich der Kriminelle anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Albstadt (ZAK): Rauch in Bankfiliale

Rauch aus der Zwischendecke einer Bankfiliale in der Onstmettinger Wilhelmstraße hat am Donnerstagmittag für Aufregung gesorgt. Gegen zwölf Uhr war es offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einer dort verbauten Hochvoltanlage zu der Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, lüftete das Gebäude. Zum Ausbruch eines Feuers war es nicht gekommen. Eine Angestellte wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge des Einsatzes musste die Wilhelmstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. (rn)

