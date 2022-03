Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Garagentore und Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (16.03.2022) drei Garagentore am Winterlinger Weg, ein Tiefgaragentor an der Andreas-Fauser-Straße und mehrere Fahrzeuge und Baustelleneinrichtungen am Onstmettinger Weg und am Ebinger Weg beschädigt. Am Winterlinger Weg zerschnitten die Täter an den Toren zwischen 21.30 Uhr und 06.00 Uhr mehrere Kabel und beschädigten Lichtschranken. An der Andreas-Fauser-Straße beschädigten sie den Motor eines Tores zur Tiefgarage. Auf einer Baustelle am Onstmettinger Weg verstopften Unbekannte sämtliche sanitäre Anlagen und drehten das Wasser auf. Ob ein Schaden entstand, ist bislang nicht bekannt. Auf einer Baustelle am Ebinger Weg beschädigten die Täter Reifen eines Radladers und eines Stromaggregates sowie einen Schaltkasten an einem Bagger. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4071189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

