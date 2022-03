Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Autos eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (15.03.2022) und Donnerstag (17.03.2022) in zwei Autos in der Rümelinstraße und der Mannheimer Straße eingebrochen. In der Rümelinstraße schlugen die Täter zwischen 20:10 Uhr am Dienstag und 06:10 Uhr am Mittwoch die Seitenscheibe eines VW Polo ein und stahlen eine Handtasche sowie ein transportables Navigationsgerät im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Mannheimer Straße schlugen Unbekannte zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 01:45 Uhr am Donnerstag ebenfalls die Seitenscheibe eines VW Polo ein. Aus dem Innenraum erbeuteten sie einen Rucksack, in dem sich rund hundert Euro Bargeld befanden. Zeugen werden gebeten, sich im Falle der Rümelinstraße an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 und im Falle der Mannheimer Straße an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu wenden.

