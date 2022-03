Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs, ähnlich einem Sprinter, ist am Mittwoch (16.03.2022) nach einem Unfall in der Burgenlandstraße an der Ecke Grazer Straße weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ein 68 Jahre alter Fahrer eines Audi war gegen 10.45 Uhr in der Burgenlandstraße in Richtung der Kreuzung Burgenlandstraße/Grazer Straße unterwegs. Der Unbekannte fuhr zu diesem Zeitpunkt die Grazer Straße in Richtung Wilhelm-Geiger-Platz entlang und bog dann nach links in die Burgenlandstraße ab. Dabei soll er beim Abbiegen die Kurve derart eng befahren haben, dass der 68-Jährige abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß der 68-Jährige mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta zusammen. Der mutmaßliche Sprinterfahrer soll dann ohne anzuhalten, weitergefahren sein. Am Steuer soll ein Mann gesessen haben, der einen Bart trug. Am Audi sowie am Ford entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

