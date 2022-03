Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Café eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag (17.03.2022) in ein Café an der Kelterstraße eingebrochen. Gegen 02:00 Uhr hebelte der Täter die provisorisch mit einer Pressspanplatte abgesicherte Türe auf und gelangte so in den Verkaufsraum, wo er Tabakwaren stahl. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang einen Mann der den Laden verließ und in Richtung Burgstallstraße flüchtete. Er verfolgte den Unbekannten, verlor ihn aber in der Burgstallstraße aus den Augen. Der Mann soll zirka 180 Zentimeter groß und etwas korpulent gebaut gewesen sein. Außerdem soll er dunkel und mit einer Sturmhaube bekleidet gewesen sein. Bereits am Montag (14.03.2022) brachen Unbekannte in eben dieses Café ein (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/fpjmy). Ob die Taten miteinander zusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

