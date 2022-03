Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Friseurgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (12.03.2022) und Dienstag (15.03.2022) in einen Friseursalon an der Rosenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 17.00 Uhr am Samstag und 09.00 Uhr am Dienstag die Eingangstüre auf. Im Inneren erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

