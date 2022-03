Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt und verletzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (15.03.2022) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker einen 23 Jahre alten Mann beraubt und verletzt zu haben. Zwischen 23.00 Uhr und 23.10 Uhr soll der 23-Jährige an der Haltestelle einen lautstarken Streit zwischen dem 42-Jährigen und einer weiteren Person beobachtet haben. Als er mutmaßlich schlichtend eingreifen wollte, soll ihm der 42-Jährige unvermittelt mit einem Stab auf den Kopf geschlagen und ihm anschließend Bargeld aus der Hosentasche sowie seinem Rucksack genommen haben. Dabei soll er ihn auch mit einem Messer leicht an der Schulter verletzt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in ein Wohngebäude an der Wagrainstraße, wo ihn alarmierte Polizeibeamte kurz darauf vorläufig festnahmen. Rettungskräfte kümmerten sich zwischenzeitlich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell