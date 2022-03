POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Der bei einem Wohnungsbrand an der Vogelsangstraße schwerverletzte Dreijährige (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/jlnr) ist am Freitag (11.03.2022) in einem Stuttgarter Krankenhaus gestorben. Die Obduktion der 76 Jahre alten Frau am Donnerstag (10.03.2022) ergab, dass sie an einer Rauchgasintoxikation gestorben ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an. ...

