Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte versuchen Senior zu bestehlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (16.03.2022) versucht, in einer Wohnung an der Salzwiesenstraße den 92 Jahre alten Bewohner zu bestehlen. Der Senior traf gegen 13:20 Uhr am Hauseingang auf die drei Männer. Unter einem Vorwand ging das Trio mit in die Wohnung, dort brachen sie einen Holzschrank auf, während der 92-Jährige sich in einem anderen Zimmer aufhielt. Als ein Hausmitbewohner die Täter störte, flüchteten sie ohne Beute. Einer der Täter war etwa 185 Zentimeter groß, hatte mittellange braune Haare, trug eine dunkle Jacke und sprach deutsch mit Akzent. Sein Komplize war etwa 170 Zentimeter groß und hatte kurze dunkle Haare. Zu dem dritten Unbekannten liegt keine Beschreibung vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

