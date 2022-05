Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung mit Messer; Verkehrsunfälle; Brand in Garage; Gasleck; Kind belästigt; Widerstand

Mann mit Messer verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag in der Karlstraße von zwei bislang unbekannten Tätern verletzt worden. Der 31-Jährige befand sich gegen 15.50 Uhr bei einer Tankstelle, als er von zwei Männern geschlagen und mit einem Messer verletzt wurde. Danach flüchteten die Unbekannten über die Behringstraße in Richtung Achalm. Der Geschädigte verständigte im Anschluss selbst die Polizei. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Zu den Tätern liegen bislang keine konkreten Beschreibungen vor. Lediglich, dass einer eine rote Jacke getragen haben soll. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (ms)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden hat sich am Mittwochmittag an der Kreuzung Maierwiesenweg / Baumgartenstraße ereignet. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Fiat Doblo den Maierwiesenweg in Richtung Hölderlinstraße. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte, 40-jährige Fahrerin eines 3er-BMW, die von rechts aus der Baumgartenstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. (sr)

Reutlingen (RT): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Kreuzung Hoffmannstraße / Heppstraße entstanden ist. Eine 57-Jährige wollte gegen 12.20 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse von der Hoffmannstraße herkommend an der Kreuzung nach links in die Heppstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Ford Fiesta. Dessen 21 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Lenningen (ES): Brand in Garage

Zum Brand in einer Garage in der Straße Neue Wiesen im Ortsteil Oberlenningen sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend ausgerückt. Gegen 21 Uhr war es derzeitigen Ermittlungen zufolge offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einem Arbeitsgerät zum Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim (ES): Leck an Gasleitung

Gasgeruch aus einem Wohngebäude in der Kolbstraße hat am Mittwochabend, kurz vor 19.30 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war an der Gasleitung im Keller ein Leck vorhanden. Durch ein Versorgungsunternehmen wurde der Haupthahn abgestellt. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich waren das Wohnhaus sowie die beiden benachbarten Gebäude evakuiert und die Kolbstraße für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt worden. Gegen 21.30 Uhr konnten die Bewohner in die Häuser zurückkehren. (mr)

Oberboihingen (ES): Kind belästigt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Wendlingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Unterführung der Bahnlinie zugetragen haben soll. Eine Zehnjährige war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 17.45 Uhr in der Unterführung von der Mörikestraße herkommend in Richtung Nürtinger Straße unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Als das Mädchen hierauf nicht antwortete, wurde sie von diesem offenbar bedrängt und belästigt. Anschließend ging der Mann in Richtung Mörikestraße davon. Zuhause schilderte das Mädchen den Vorfall einem Bekannten, der die Polizei verständigte. Der Unbekannte wird als dunkelhäutig, zirka 30 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß beschrieben. Er hat schwarze Haare, die zur Tatzeit zu einem Zopf gebunden waren und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und einer blauen Jeanshose. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Wendlingen unter der Telefonnummer 07024/92099-0. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Widerstand geleistet

Ein aggressiver 30-Jähriger musste am Mittwochabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Zuvor waren die Beamten gegen 20.30 Uhr aufgrund eines lautstarken Streits zu einem Wohngebäude in Leinfelden gerufen worden. Der in den Streit involvierte, nicht kooperative 30-Jährige leistete den Anweisungen der Einsatzkräfte keine Folge und verhielt sich derart aggressiv, dass er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand. Zwei Beamte und eine Beamtin wurden leicht verletzt. Der 30-Jährige, der nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird, wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Von Fahrrad gestürzt

Aufgrund eines Fahrfehlers ist eine Radlerin am Mittwochnachmittag zu Fall gekommen und hat sich hierbei verletzt. Die 42-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Rennrad in der Reutlinger Straße unterwegs. An einer Baustelle wollte sie von der Fahrbahn auf den Gehweg auffahren. Dabei stürzte sie kopfüber zu Boden und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

