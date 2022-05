Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Brandstiftung an Gartenhütte und Einbruch in Schule in Reutlingen - Haftbefehl gegen Tatverdächtige erlassen (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.05.2022 / 14.02 Uhr

Gegen die beiden 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen, denen - wie bereits berichtet - vorgeworfen wird, am Dienstagmorgen zwischen Storlach und Orschel-Hagen an einer Gartenhütte ein Feuer gelegt zu haben und zuvor in eine Schule in der Nürnberger Straße eingebrochen zu sein, ist zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurden sie am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Tübingen der Haftrichterin vorgeführt, die die beantragten Haftbefehle erließ. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 17-jährige Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

