POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest von Ostersonntag

Soest - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstag, gegen 13.25 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter Mann aus Soest mit dem Pkw der Marke Hyundai die Werler Landstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Clevischen Straße beabsichtigte er nach rechts in die Clevische Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver missachtete er den Vorrang eines 85 Jahre alten Mannes aus Soest, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Werler Landstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen des Mannes und transportierte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. (AG)

Lippetal - Brand eines Müllcontainers

Am Freitagmorgen, gegen 06.25 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brandeinsatz in der Diestedder Straße gerufen. Ein Müllcontainer, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Diestedder Straße abgestellt war, brannte. Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Hitzeentwicklung platzte eine Fensterscheibe an dem Haus. Die Hausfassade wurde mit Ruß verschmutzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (AG)

Werl - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Karfreitag, 18.30 Uhr bis Samstag, 00.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Siederstraße / Kreisverkehr Kälbermarkt ein. Nachdem die Bewohner die Wohnung im ersten Obergeschoss am Abend verlassen hatten, begaben sich die Täter zu einem gekippten Fenster, hebelten dieses auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich das zur Spitalgasse ausgerichtete Fenster in etwa 5 Meter Höhe befindet. Da unter dem Fenster keine baulichen Aufstiegsmöglichkeiten vorhanden sind, müssen die Einbrecher für ihren Zustieg eine Leiter o. ä. benutzt haben. In der Wohnung wurde ein Schlafzimmer durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922 91000 in Verbindung zu setzen. (sn)

Lippetal-Lippborg - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit von Donnerstag, 14.04.2022 - 14.00 Uhr bis 16.04.2022 - 09.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Alte Beckumer Straße ein. Sie verschafften sich Zugang zu den Wohnräumen in dem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die Behältnisse wurden durchsucht. Den Tätern fielen Schmuck, Bargeld und Laptops in die Hände. Mit der Beute entfernten sie sich unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen in dem Tatzeitraum machen können, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (AG)

Lippstadt - Einbruch in das Finanzamt

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 14.04.2022 - 18.30 Uhr bis Samstag, 16.04.2022 - 08.30 Uhr in das Finanzamt im Grünen Winkel ein. Ein auf der nördlichen Gebäudeseite gelegenes Fenster wurde gewaltsam geöffnet. Die Büroräume wurden durchsucht, Schreibtischcontainer und Schränke wurden geöffnet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob den Tätern bei ihrem Zug durch das Finanzamt Wertgegenstände als Beute in die Hände fielen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000. (AG)

Soest - Radfahrer leicht verletzt

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 41 Jahre alte Frau aus Soest mit dem Pkw der Marke Toyota, den Wallensteinweg. Zur gleichen Zeit bewegte sich ein 6 Jahre alter Junge aus Soest mit seinem Fahrrad im Bereich der Grundstückszufahrt des Hauses Wallensteinweg 5. Von der Grundstückszufahrt fuhr er über den abgesenkten Gehweg auf die Straße. Hier stieß er mit seinem Fahrrad gegen den vorbeifahrenden Pkw der Soesterin und kam dabei zu Fall. Der Junge zog sich bei der Kollision und dem anschließenden Sturz Verletzungen am Bein zu. Der Vater brachte den jungen Mann umgehend in ein Soester Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden. (AG)

Lippetal-Herzfeld - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, kam es auf der Kesseler Straße in Höhe Haus Nr. 10 zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und ein Kradfahrer dabei verletzt wurde. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Lippetal-Lippborg beabsichtigte hier mit seinem Mofa der Marke Peugeot nach links abzubiegen. Der nachfolgende Pkw-Fahrer, ein 45 Jahre alter Mann aus Lippstadt, erkannte das Fahrmanöver und bremste seinen Ford Mondeo ab. Der nachfolgende Kradfahrer, ein 46 Jahre alter Mann aus Ahlen, schaffte es nicht mehr seine Maschine, eine Ducati, rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Es kam zur Kollision mit dem Ford Mondeo. Dabei zog sich der Ahlener leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. (AG)

Welver - Brand eines Gartenhauses

Am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen in der Straße Zur Grünen Aue. Die alarmierte Feuerwehr musste hier ein in Brand geratenes Gartenhaus löschen. Das Gartenhaus brannte komplett aus. Aufgrund der aktuellen Ermittlungslage geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch Fremdeinwirkung verursacht wurde. Eine Strafanzeige wegen Verdacht der Brandstiftung wurde gefertigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen machen können, sich bei der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (AG)

