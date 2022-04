Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Garagenbrand

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 14:00 Uhr, kam es in der Straße Wulfs Appelhof zu einem Brand in einer Garage. Nach Feststellungen eines Brandermittlers der Polizei am heutigen Tage, war der explodierte Akku eines Pedelecs Auslöser für das Feuer. Die Garage brannte mit dem darin befindlichen Pkw komplett aus. Auch an der Fassade des Hauses und an einem vor der Garage abgestellten Fahrzeug gab es Schäden. Der 62-jährige Bewohner des Hauses hatte den Brand zuerst bemerkt. Er wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer Untersuchung wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf einen sehr hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Hitze des Feuers ließ in der Garage sogar den Aluminiumrahmen eines Fahrrads schmelzen. (lü)

