Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbrecher auf der Flucht gestellt

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 06:05 Uhr, kam es an der Steinerstraße zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Ein Zeuge meldete der Polizei einen unbekannten Mann, der gerade eine Scheibe des dortigen Juweliergeschäfts eingeschlagen hatte. Der Täter griff durch das Loch in der Scheibe und entwendete mehrere Uhren. Der Zeuge konnte den Mann kurz in Richtung Marktplatz verfolgen. Außerdem rief er über die 110 die Polizei. Direkt darauf meldete sich ein zweiter Zeuge. Dieser hatte an der Siederstraße einen Mann bemerkt der eine Maske trug und offensichtlich davonlief. Der Zeuge verließ sein Auto, rief die Polizeileitstelle an und verfolgte den Täter. Dabei gab er ständig den Standort an. Die herbeieilenden Polizisten konnten den Mann auf dem Parkplatz eines Restaurants am Kurpark feststellen. Während sie ihm nachliefen stürzte der Mann und wurde dann festgenommen. Der 19-jährige Werler wurde direkt ins Krankenhaus gebracht weil er sich beim Einschlagen der Scheibe eine schwere Verletzung an der Hand zugezogen hatte. In seinen Taschen konnten die Beamten einige Uhren aus dem Geschäft sicherstellen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den beiden Zeugen. Durch ihr schnelles und gut überlegtes Handeln, konnte der Tatverdächtige auch schnell festgenommen werden. (lü)

