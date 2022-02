Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Euskirchen (ots)

Mehrere Elektrowerkzeuge entwendeten, über das vergangene Wochenende, Diebe bei einem Pkw Aufbruch an der Karlstraße. Der Nutzer hatte sein Fahrzeug unverschlossen am Freitagabend abgestellt und den Diebstahl am Montagmorgen bemerkt. Neben den Elektrogeräten nahmen die Diebe auch eine im Fahrzeug gelagerte Dunstabzugshaube mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell