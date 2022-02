Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tankinhalte von drei Baggern abgezapft

Euskirchen-Kleinbüllesheim (ots)

Als Samstagmorgen (06.30 Uhr) Arbeiter einer Baustelle an der Straße "Am Heiligenhäuschen" ihre Bagger nutzen wollten, waren an allen drei Maschinen die Tanks entleert worden. Man hatte die Baustelle am Freitagabend (18.30 Uhr) verlassen. Offensichtlich waren dann in der Nacht Dieseldiebe auf der Baustelle und stahlen den Kraftstoff.

