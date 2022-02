Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 88-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zülpich-Sinzenich (ots)

Am Donnerstagabend (18.05 Uhr) befuhr ein 78-jähriger Zülpicher mit seinem Pkw die Kommerner Straße in Richtung Linzenich. Auf einem vor ihm liegenden Fußgängerüberweg erkannte er eine Frau, die die Straße querte. Da sie nach Angaben des Zülpichers plötzlich auf dem Zebrastreifen stehen blieb, erfasste er sie mit seinem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde die 88-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Zülpicherin in ein Krankenhaus.

