Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe hatten es auf Werkzeuge abgesehen

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagmittag (11.45 Uhr) bemerkte der Eigentümer eines Arbeitsfahrzeuges den Aufbruch seiner Maschinenkiste auf der Ladefläche. Er hatte das Fahrzeug am Mittwochabend an der "Vom-Stein-Straße" abgestellt. Die Diebe hatten die Ladefläche des Pritschenwagens bestiegen und das Bügelschloss der Werkzeugkiste aufgebrochen. Mit diversen Werkzeugen entkamen die Diebe unerkannt.

