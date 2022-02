Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zweiradfahrer ohne Führerschein nach Alleinunfall verletzt

Schleiden (ots)

Am Mittwochmorgen (8.05 Uhr) befuhr ein 33-jähriger Kaller mit seinem 125er Roller die Straße Schmittenpesch in Richtung zum Röresberg. In einer Rechtskurve kam er zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass der Kaller für seinen Roller keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell