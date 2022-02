Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Absperrbaken in Brand gesetzt

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (5.05 Uhr) wurde der Polizei ein Brand an einer durch die Flut beschädigten Brücke am Gertudenhof gemeldet. Bei ihrem Eintreffen konnten zwei brennende Warnbaken festgestellt werden. Die Polizeistreife konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen. Die ebenfalls eintreffende Feuerwehr brauchte nicht mehr einzuschreiten. Eine neuerliche Absperrung der Gefahrenstelle wurde über die Stadt Euskirchen veranlasst.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell