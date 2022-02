Polizei Aachen

POL-AC: Einladung für Medienvertreter zur Pressekonferenz: Bilanz nach Ermittlungen gegen Polizeibeamte - Vorstellung der polizeilichen Extremismusbeauftragten

Aachen (ots)

Nach einem Vorfall an der Synagoge im Februar 2020 und anschließenden disziplinar- und strafrechtlichen Ermittlungen gegen mehrere Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Aachen wird Polizeipräsident Dirk Weinspach und die stellvertretende Leiterin der Direktion "zentrale Aufgaben" Frau Jorias eine umfassende und in großen Teilen abschließende Bilanz ziehen. Wir beschreiben Ihnen die weiteren Reaktionen des PP Aachen auf den Ermittlungskomplex und werden in diesem Kontext unsere beiden Extremismusbeauftragten persönlich vorstellen und deren Aufgaben erläutern.

Hierzu laden wir Medienvertreter*innen herzlich ins Polizeipräsidium Aachen ein. Wann: Donnerstag, 10.02.2022, 11 Uhr (ab 10.30 Uhr Einlass) Wo: Trierer Str. 501, 52078 Aachen

Anforderungen für eine Teilnahme an der Pressekonferenz: Eine persönliche Teilnahme an der Pressekonferenz ist nur für vollständig geimpfte oder genesene Personen möglich. Die Nachweise werden bei Betreten des Gebäudes überprüft. Zur Planung der unter Pandemiebedingungen möglichen Raumkapazitäten, bitten wir um vorherige Anmeldung per Mail unter pressestelle.aachen@polizei.nrw.de

Bitte erscheinen Sie rechtzeitig vor Ort - die Einlasskontrolle findet ab 10.30 Uhr statt.

