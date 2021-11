Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbrüche in Einfamilienhäuser

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (27.11.2021) und Sonntag (28.11.2021) in ein Einfamilienhaus in Drensteinfurt eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 10.30 Uhr und 09.30 Uhr über eine Terrassentür Zugang zu dem Haus am Reinhausweg verschafft. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Auch in einem weiteren Einfamilienhaus in derselben Straße wurde zwischen 15.00 Uhr am Samstag und 09.30 Uhr am Sonntag eingebrochen. Hier haben sich die Täter vermutlich über ein Fenster oder die Terrassentür Zugang zu dem Haus verschafft. Auch hier wurden Schränke und Zimmer durchwühlt.

Hinweise zu den Tätern oder Einbrüchen bitte am die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

