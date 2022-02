Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw nach rechts von der Fahrbahn geraten

Schleiden-Gemünd (ots)

Am Donnerstagmittag (13.50 Uhr) befuhr eine 53-jährige Heimbacherin mit ihrem Pkw die Bundesstraße 266 von Gemünd nach Kall. Aus unerklärlichen Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr noch zirka 30 Meter rechts an der dort angebrachten Leitplanke vorbei, bevor ihr Pkw vier Meter tief in einen Graben rutschte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

