Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer übersehen

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 06:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Beethovenstraße auf den Waltringer Weg zu einem Unfall. Ein 53-jähriger Mann aus Werl war mit seinem Mercedes auf der Beethovenstraße unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte er auf den Waltringer Weg abzubiegen. Er ließ zunächst ein Auto passieren, welches in Richtung Vierhausen unterwegs war. Danach fuhr er los und übersah einen 56-jährigen Werler, der mit seinem Lastenfahrrad hinter dem Pkw in Richtung Vierhausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. An dem Lastenrad entstand leichter Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell