Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 39- jähriger Mann schlägt Frau

Barth (LK VR) (ots)

Am 11.09.2021, gegen 16.30 Uhr gerieten auf dem Norma-Parkplatz in Velgast ein 39-jähriger deutscher Mann und eine 18-jährige niederländische Frau in Streit. Dieser war zunächst nur verbal, geriet im Weiteren aber außer Kontrolle. Laut Zeugenaussagen schlug und trat der alkoholisierte Tatverdächtige die Geschädigte. Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Ein Alkoholvortest beim Tatverdächtigen ergab 2,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Den einschreitenden Polizeibeamten gegenüber leistete der Tatverdächtige Widerstand und musste gefesselt werden. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um eine Beziehungstat. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

