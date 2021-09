Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021, gegen 05:40 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Woldegker Straße/Fritscheshofer Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 24-jährigere deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Opel die Woldegker Straße stadteinwärts und beabsichtigte im oben genannten Kreuzungsbereich nach links in die Fritscheshofer Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam aus Richtung Innenstadt ein 37-jähriger deutscher Audifahrer. Dieser missachtete nach gegenwärtigen Erkenntnissen das Farbzeichen Rot der Lichtzeichenanlage für seine Fahrtrichtung und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die B104 wurde einseitig in Fahrtrichtung Küssow für ca. eine Stunde gesperrt. Durch den Aufprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro. Gegen den Unfallverursacher wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell