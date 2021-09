Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Imbiss in Heringsdorf abgebrannt

Heringsdorf (ots)

In der Nacht vom 10.09.21 zum 11.09.2021 setzten unbekannte Täter in Heringsdorf im Bereich der Strandpromenade einen Imbiss in Brand. Gegen 00:15 Uhr wurde die Polizei per Notruf alarmiert. Nahezu parallel ging ein Notruf zu einem zweiten Brand ein. Ca. 500 m vom Imbiss entfernt beschädigten unbekannte Täter ein hölzernes Toilettenhäuschen durch Feuer.

Am Imbiss entstand ein Schaden von schätzungsweise 250.000 Euro. Das Objekt war massiv gebaut und mit einem Pultdach mit Teerpappe gedeckt.

Der Schaden am Toilettenhäuschen wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst hat in beiden Fällen die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heringsdorf und Ahlbeck waren mit insgesamt 17 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

im Auftrag

Jörg Hübner

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Stgraße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell