POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Einbruch in ein Angelgeschäft

Werl (ots) - Am Mittwoch, um 14:00 Uhr, kam es in der Straße Wulfs Appelhof zu einem Brand in einer Garage. Nach Feststellungen eines Brandermittlers der Polizei am heutigen Tage, war der explodierte Akku eines Pedelecs Auslöser für das Feuer. Die Garage brannte mit dem darin befindlichen Pkw komplett aus. Auch an der Fassade des Hauses und an einem vor der Garage abgestellten Fahrzeug gab es Schäden. Der 62-jährige Bewohner des Hauses hatte den Brand zuerst bemerkt. Er ...

