Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Zwei Mülleimer in Brand geraten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (27. Januar 2022) sind zwei Mülleimer in der Innenstadt in Brand geraten. Einer wurde gegen 3:45 Uhr von einem Zeugen an der Ecke Hubertusstraße und Marktstraße gemeldet. Etwa zehn Minuten später meldete ein weiterer Zeuge einen brennenden Mülleimer an der Südstraße. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Es entstand Sachschaden; verletzt wurde niemand.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (39)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell