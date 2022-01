Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Geteilte Pressemitteilung der Polizei Mettmann: Mutmaßliche Drogenkuriere flüchten vor der Polizei - Ratingen/Krefeld

Bislang unbekannte Täter lösten am Dienstagnachmittag (25. Januar 2022) einen großen Polizeieinsatz in Ratingen aus. Mutmaßliche Drogenkuriere hatten sich zunächst auf der A 57 in Fahrtrichtung Köln einer Polizeikontrolle entzogen und lieferten sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Später deponierten die Täter an der Abfahrt Ratingen der A 52 eine Tasche mit einer größeren Menge Betäubungsmittel. Nach den Tätern sowie einem mutmaßlichen Abholer wurde im Anschluss auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen:

Auf der A 57 in Richtung Köln wollte die Polizei die silberfarbene Mercedes E-Klasse im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung an der Raststätte Geismühle kontrollieren. Die Fahrerin entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete zunächst auf die A 44 in Richtung Mönchengladbach. Die Verfolgungsfahrt mit der Polizei führte in den Krefelder Stadtteil Fischeln, im weiteren Verlauf verloren die eingesetzten Beamtinnen und Beamten jedoch zunächst die Spur zu den Tätern.

Gegen 13.30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in Ratingen. Er beobachtete, wie eine männliche Person aus dem zuvor geflüchteten Mercedes ausstieg, eine große Tasche im Bereich der Abfahrt Ratingen der A 52 in einem Grünstreifen deponierte und wieder in das Auto einstieg. Das Fahrzeug flüchtete anschließend über die Broichhofstraße in Richtung Kaiserswerther Straße. Ein mutmaßlicher Abholer trat anschließend an die Tasche heran, öffnete diese kurz und flüchtete ohne die Tasche zu Fuß ebenfalls in Richtung Kaiserswerther Straße. In der sichergestellten Tasche befand sich eine größere Menge Betäubungsmittel.

Die Polizei fahndete sofort mit starken Kräften nach den Tatverdächtigen. Zum Einsatz kam auch ein Polizeihubschrauber. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei die Mercedes E-Klasse verschlossen auf einem Firmengelände an der Kaiserswerther Straße auffinden und sicherstellen. Die Täter sind nach wie vor flüchtig, die Ermittlungen dauern an.

In der Mercedes E-Klasse sollen sich mindestens drei Insassen befunden haben. Die Fahrerin kann wie folgt beschrieben werden:

- lange dunkle Haare zum Zopf gebunden - schlankes Gesicht

Der mutmaßliche Abholer der Tasche in Ratingen wird Zeugenangaben wie folgt beschrieben:

- männlich - komplett schwarz gekleidet

Ein Strafverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde eingeleitet.

Die Polizei in Ratingen bittet dringen um Hinweise: Wer hat die Flucht oder die gescheiterte Übergabe der Tasche ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der Täter geben? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar. (36)

