Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld--Baackeshof/ Cracau: Polizei fasst Fahrraddieb

Krefeld (ots)

In der Nacht von Dienstag (25. Januar 2022) auf Mittwoch (26. Januar 2022) haben Polizeibeamte einen Mann festgenommen, der kurz hintereinander zwei Fahrraddiebstähle begangen hatte.

Gegen 22:30 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann, der am Jungfernweg verdächtig an einem Fahrradkäfig der Deutschen Post hantierte. Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeibeamte den alkoholisierten 43-jährigen Polen schließlich an der Moerser Straße antreffen. Er hatte ein motorisiertes Postfahrrad sowie diverses Einbruchswerkzeug bei sich. Nach einem Bluttest auf der Polizeiwache wurde er entlassen.

Gegen 1:20 Uhr meldete eine Zeugin dann einen Diebstahl ihres Mountainbikes an der Westparkstraße. Eine Person habe das Fahrrad aus dem Hausflur entwendet und sei geflüchtet. Wenig später fanden Polizeibeamte das Rad auf dem Theaterplatz wieder. Sie entdeckten zudem den 43-jährigen Polen, der wenige Stunden zuvor an der Moerser Straße angetroffen wurde. Er wurde erneut festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (35)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell