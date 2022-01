Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Achtjähriger von Auto erfasst - Kind leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstagmorgen (25. Januar 2022) war der Achtjährige gegen 7:55 Uhr am Birkschenweg zu Fuß auf dem Weg zur Schule. Als er die Kempener Allee in Richtung Horkesgath querte, erfasste ihn ein Autofahrer, der vom Birkschenweg aus nach links auf die Kempener Allee abbog. Der 67-Jährige stieg umgehend aus, kümmerte sich um den leicht verletzten Jungen und wählte den Notruf.

Nach einer ärztlichen Untersuchung an der Unfallstelle, konnte das Kind von den Rettungskräften und der Polizei in die Obhut seiner Mutter übergeben werden. (34)

