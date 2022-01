Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Frau will in Straßenbahn einsteigen und wird von Auto erfasst - Schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitag (21. Januar 2021) hat ein Autofahrer eine Fußgängerin an einer Bahnhaltstelle an der Uerdinger Straße erfasst und schwer verletzt.

Die 68-Jährige befand sich gegen 18:15 Uhr an der Haltestelle "Moltkestraße". Als die Straßenbahn einfuhr, betrat sie die Fahrbahn, um einzusteigen. Plötzlich wurde sie von einem Audi erfasst, der rechts an der Bahn vorbei in Richtung Uerdingen unterwegs war. Nach dem Zusammenprall stieß die Frau noch gegen einen Metallbügel eines Straßenbaumes, stürzte zu Boden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 29-jährige Audi-Fahrer, seine Frau und sein Kind blieben unverletzt. Der Bereich um die Straßenbahnhaltestelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (31)

