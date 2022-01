Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Fahrgast zerschlägt Scheibe und verletzt Busfahrer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (20. Januar 2022) hat ein Fahrgast eine Scheibe in einem Linienbus zerschlagen und den Busfahrer leicht verletzt.

Als der Mann gegen 10:15 Uhr in den Bus stieg, forderte der 45-jährige Busfahrer ihn auf, seinen Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen. Der Mann beleidigte den Fahrer, kam der Aufforderung aber schließlich nach. Kurz nachdem der Bus gegen 10:45 Uhr seine Fahrt von der Haltestelle Am Röttgen fortgesetzt hatte, verlangte der Mann lautstark und mit wiederholten Beleidigungen, herausgelassen zu werden. Als der Busfahrer sich nicht einschüchtern ließ, schlug der Fahrgast mit der Faust gegen die Scheibe der Fahrerkabine. Die umherfliegenden Glassplitter verletzten den Fahrer mit mehreren kleinen Schnitten. Noch während der Fahrt öffnete der Täter die hintere Bustür gewaltsam, sprang auf die Straße und flüchtete über die Alte Krefelder Straße in Richtung Mündelheimer Straße. Der Verletzte informierte die Polizei.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 28 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und "südländisches" Aussehen. Er hat ein gepflegtes Äußeres, kurze dunkle Haare und einen dunklen gepflegten Schnäuzer. Er trug eine weinrote Kappe, einen beigen Pulli, eine gelbe Winterjacke unter dem Arm, eine dunkle Jeans und dunkle Sneakers.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (30)

