Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Aufmerksame Zeugin beobachtet Fahrraddiebstahl - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Samstag (22. Januar 2022) gegen 23 Uhr meldete eine Krefelderin, dass sie aus dem Fenster ihrer Wohnung auf der Königsstraße geschaut und einen Mann dabei beobachtet habe, wie er ein Fahrradschloss aufbrach. Der Mann sei in Begleitung einer Frau gewesen und habe sich mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Petersstraße entfernt. Seine Begleiterin habe ebenfalls ein Fahrrad dabei. Bei der Fahndung im Nahbereich trafen die Beamten am Behnisch Haus an der Petersstraße auf den Tatverdächtigen und seine Begleiterin. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau drei offene Haftbefehle hatte. Außerdem fanden die Beamten unter einem geparkten Auto zwei Brechstangen und bei der Durchsuchung des Mannes diverse Aufbruchswerkzeuge, weiteres Diebesgut und das aufgebrochene Fahrradschloss. Beide Fahrräder wurden vor Ort sichergestellt. Der 32-jährige Lette und die 38-jährige Deutsche sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt und wurden festgenommen.

Zwischenzeitlich wurden beide beim Amtsgericht Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. (32)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell