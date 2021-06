Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Matzenbach (ots)

Am 21.06.2021, 16.40 Uhr kam es auf der B 423 zwischen Gimsbach und Theisberstegen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer wollte von Gimsbach kommend nach links in den Verbindungsweg Zum Alten Wasserwerk abbiegen und kollidierte mit einem aus Richtung Theisbergstegen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 39-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Im Einsatz waren neben der Polizei Kusel die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel- Altenglan, zwei Rettungswagen, Notarzt, Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Kusel.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell