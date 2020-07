Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Bogel (ots)

Der alleinbeteiligte Motorradfahrer befuhr als letzter in einer Gruppe von anderen Motorrädern die B274 von Bogel in Richtung St. Goarshausen. Kurz vor einer Kurve überholte er ein Fahrzeug, verlor anschließend in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich -nach derzeitigem Stand- schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die B274 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen für 1,5h gesperrt werden.

