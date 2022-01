Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Seniorin von drei Männern beraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (26. Januar 2022) war die 70-jährige Krefelderin gegen 14:10 Uhr an der Steinstraße zu Fuß unterwegs. Auf Höhe der Gartenstraße näherten sich von hinten drei Männer. Einer entriss ihr plötzlich die Handtasche und flüchtete mit seinen Komplizen in Richtung St.-Anton-Straße. Das Opfer blieb unverletzt. Eine Zeugin informierte die Polizei und kümmerte sich um die 70-Jährige.

Die Täter sind zwischen 18 und 20 Jahre alt, haben eine schmale Statur und laut Zeugin ein "südländisches" Erscheinungsbild. Alle drei waren dunkel gekleidet und trugen weiße Turnschuhe. Einer der Männer trug einen schwarzen Rucksack der Marke "adidas".

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (38)

