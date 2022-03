Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: S-Bahn mit Steinen beworfen und Zugführer geblendet

Berlin - Tempelhof-Schöneberg / Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) (ots)

Freitagabend beschädigten Unbekannte die Frontscheibe einer S-Bahn der Linie S45, indem sie Steine von einer Brücke auf eine darunter hindurchfahrende S-Bahn warfen. Kurz darauf blendeten Unbekannte den Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S2 mit einem Laserpointer.

Gegen 19 Uhr bewarfen Unbekannte eine S-Bahn der Linie S45 während der Fahrt zwischen den Bahnhöfen Hermannstraße und Tempelhof. Von einer Überführung entlang der Oderstraße warfen die Täter dabei mutmaßlich mit Steinen, wodurch sie die Frontscheibe der Bahn beschädigten. Der 49-jährige Triebfahrzeugführer blieb unverletzt, er setzte die S-Bahn am Bahnhof Tempelhof aus. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Personen blieb ohne Ergebnis. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Durch den Vorfall kam es zu zahlreichen Verspätungen.

Etwa eine Stunde später blendeten Unbekannte den Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S2 mit einem Laserpointer. Auf der Fahrt zwischen den Bahnhöfen Lichtenrade und Mahlow erkannte der 34-Jährige noch eine Gruppe Jugendlicher auf einer Überführung. Nach dem Halt der S-Bahn am Bahnhof Mahlow brach der Triebfahrzeugführer seinen Dienst mit Schmerzen im Auge ab. Bundespolizisten fahndeten umgehend nach möglichen Tätern, trafen aber keine Personen mehr vor Ort an. Die Bundespolizei ermittelt auch in diesem Fall wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beobachteten Taten oder zur Identität beteiligter Personen geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

