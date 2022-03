Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Diebesgut in Unterwäsche versteckt - Bundespolizei nimmt Taschendiebin fest

Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm Donnerstagmittag eine Taschendiebin fest. Sie soll am heutigen Freitag einem Richter vorgeführt werden.

Gegen 12:40 Uhr bedrängte eine 22-Jährige einen Fahrgast in der S-Bahn auf der Fahrt vom Berliner Hauptbahnhof in Richtung Zoologischer Garten. Dabei griff sie in die Jackentasche des 85-jährigen Nordrhein-Westfalen und entwendete dessen Geldbörse. Der Rentner bemerkte dies und konfrontierte die Diebin damit. Daraufhin gab sie ihm die Geldbörse zurückgab. Als das Opfer bemerkte, dass das Bargeld fehlte, forderte er sie zum Stehenbleiben auf. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die Situation und hielt die Frau bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizeikräfte fest. Dagegen versuche sie sich mit Faustschlägen zu wehren. Das Diebesgut in Höhe von 135 Euro hatte sie in ihrer Unterwäsche versteckt.

Die bosnisch-herzegowinische Täterin gab an, schwanger zu sein und klagte über Schmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung gegen die Frau ein, die über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Sie wird im Laufe des heutigen Nachmittags einem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell